Неподконтрольные Украине территории Луганщины планируют отключить от электроснабжения - директор ЛЕО



В этом месяце неподконтрольные Украине районы Луганской области Киев планирует отключить от электроснабжения. Об этом в эфире «Громадского радио» сообщил директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай

По его словам, электроэнергию с неподконтрольной территории Луганщины получает Станица Луганская и близлежащие населенные пункты, что в сумме составляет более 12 тысяч абонентов. Грицая заявил, что существует угроза отключения электроэнергии боевиками "ЛНР".

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«Мы обращались во все инстанции с тем, чтобы полностью прекратить переток электроэнергии в неконтролируемую сторону или снизить его до уровня фактической оплаты. Реакции на наши обращения не было. Станица Луганская и населенные пункты вокруг нее, а это более 12 000 наших абонентов, получающих электроэнергию с неконтролируемой стороны. Существует угроза того, что незаконные формирования будут отключать электроэнергию», - сказал он, добавив "сейчас мы заканчиваем строительство обводной линии Счастинской ТЭС. В 20-х числах декабря эта линия будет запущена, и мы сможем отключить переток электроэнергии, который происходит с Счастинской ТЭС в сторону Луганска".

По его словам, с 2014 года неподконтрольные районы Луганщины ежемесячно потребляют электроэнергию на сумму 300 млн грн.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия выступает против рассмотрения любых механизмов относительно осуществления выплат Украине за водоснабжение в оккупированную часть Луганской области.

"Я очень подробно рассказал, в чем проблемы с поставкой воды, что виновата в этом действительно российская сторона, которая не хочет идти на любые механизмы, не хочет идти на то, чтобы Луганск реально платил деньги, которые, мы знаем, там реально собираются с людей, из разных предпринимателей. И это тоже было нашим общим с нашими немецкими и французскими друзьями вопросами", - сказал Климкин.