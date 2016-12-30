Дело по расстрелу полицейских в Днепре передают в суд – полиция

Об этом на брифинге сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает Радио Свобода.

По его данным, проблем с доказательной базой в деле нет.

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«Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы», – отметил Игорь Репешко.

В ноябре суд в Днепре продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днепра подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.

Как известно, утром 25 сентября в Днепре экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось потом, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.