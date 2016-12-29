Скандал вокруг квадратных метров Лещенко: суд по делу о покупке нардепом квартиры перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание, во время которого сегодня должны были рассмотреть административное дело по обвинению Лещенко в получении подарка, превышающего максимально возможную сумму для получения подарка народными депутатами, перенесено на 25 января.

Как пояснил судья Владимир Карабань, адвокат Лещенко не пришел на заседание, потому что был вызван на допрос по другому делу.

Читайте такжеСкандал вокруг квадратных метров Лещенко: антикоррупционная прокуратура требовала внести в ЕРДР факт покупки квартиры нардепом

Сам Лещенко телефону отказался комментировать журналистам, присутствовавшим в помещении суда, это дело, заявив, что все вопросы по нему нужно ставить его адвокату.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом.

Речь идет о так называемой «скидке», которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева в размере 1,8 млн грн.

В случае, если суд признает Лещенко виновным в административном правонарушении, он должен будет уплатить штраф 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.