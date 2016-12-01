НАПК нашло админнарушение при покупке Лещенко скандальной квартиры

Об этом сообщили в пресс-службе НАЗК.

"НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. грн в новом доме в историческом центре Киева Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком. Будучи на момент приобретения недвижимости народным депутатом Украины, то есть субъектом, на которого распространяются требования статей 23, 24 Закона «О предотвращении коррупции», Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 грн)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях, уполномоченное лицо Национального агентства составило протокол на народного депутата (согласно ч. 1 ст. 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Такое нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков наказывается наложением штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией подарка.

НАПК также сообщает, что начата процедура ознакомления Лещенко с протоколом об административном правонарушении.

"С целью обеспечения прозрачности процесса и во избежание политических манипуляций народному депутату было предложено осуществлять видеофиксацию, от которой он категорически отказался. Лещенко также отказался знакомиться с административным протоколом без своего адвоката. Поэтому Национальное агентство приглашает народного депутата и его защитника прибыть сегодня, 1 декабря 2016 года, в любое время в агентство для завершения процедуры ознакомления с протоколом", - сообщили в НАПК.

НАПК начало проверку материалов НАБУ относительно приобретения квартиры народным депутатом Лещенко 20 сентября этого года.