Луценко выступает за снос незаконных МАФов в Киеве цивилизованным способом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на совместной с мэром Киева Виталием Кличко пресс-конференции после совещания работников органов прокуратуры и городских коммунальных предприятий.

“Я категорически за политику демонтажа незаконных МАФов — они не просто уродуют лицо столицы, они не платят налоги, но бороться с ними надо в законный способ — незаконные постройки надо демонтировать, подчеркиваю - не сносить, а демонтировать”, - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что власть не борется с малым или средним бизнесом.

«Мы боремся с теми, кто работает незаконно, не платя налоги и получая откаты», - добавил генпрокурор.

По словам Луценко, в органах прокуратуры знают о деятельности около 25 достаточно известных людей, которые создали в Киеве сеть незаконных МАФов и “собирают с них мзду”.

Говоря о сносе МАФов возле станции метро «Политехнический институт» и на Оболони, Луценко отметил, что сейчас по фактам событий во время сноса открыто три уголовных производства, по которым виновные будут привлечены к ответственности.

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“У нас есть уголовное производство по двум событиям в районе политеха и одно по Оболони. Я не доволен действиями полиции. Мы дадим оценку и работникам полиции, и коммунальщикам, и так называемым активистам”, - сказал генпрокурор.

В свою очередь мэр Киева Кличко отметил, что два года назад в столице насчитывалось около 20 тысяч МАФов, на сегодня их количество несколько превышает 6 тысяч, и они работают законно. В то же время остались более 2 тысяч киосков, которые работают без каких-либо разрешительных документов.

При этом Кличко напомнил, что на официальном сайте КГГА уже давно размещена информация об условиях участия в конкурсе на установку МАФов, а также есть карта с указанными свободными местами.

“Наша задача - работать прозрачно и законно, в следующем году будет определен единый тип для всех МАФов”, - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря, был разрушен ряд МАФов возле станции метро "Политехнический институт".

8 декабря на рынке "Юность" бульдозером разрушили ряд МАФов.

В ночь на 15 декабря неизвестные в балаклавах трактором снесли ряд киосков в районе станции метро «Оболонь».

Позже этого дня люди на тракторах разгромили киоски на Троещине.

Кроме того, ночью 22 декабря сносили киоски на улице Политехнической. По данным полиции, во время сноса МАФов пострадали пять человек: двое правоохранителей и трое гражданских граждан.

23 декабря в Киеве в Дарницком районе на территории радиорынка произошел конфликт во время сноса МАФов, в результате с телесными повреждениями госпитализированы четверо человек.

В Киеве за полгода демонтировали более 1 тысячи МАФов, что работали незаконно.

26 декабря Луценко поручил столичной прокуратуре дать правовую оценку событиям вокруг сноса МАФов в Киеве.