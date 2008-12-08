Ющенко указывает Тимошенко на проблемы игорного бизнеса

Несовершенство действующей нормативно-правовой базы регулирования игорного бизнеса в Украине и отсутствие действенного контроля со стороны государства над деятельностью в этой сфере приводит к существенным экономическим, моральным и другим негативным последствиям для общества. Об этом идет речь в письме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, отмечает Президент, до сих пор нерешенным остается вопрос относительно перевода субъектов предпринимательской деятельности на учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций, которое должно было быть осуществлено до 31 января 2006 года. «Соответствующий контроль над деятельностью операторов игорного бизнеса со стороны Государственной налоговой администрации Украины на сегодняшний день является крайне неудовлетворительным, а предусмотренные действующим законодательством финансовые санкции за нарушения в этой сфере не применяются», - отмечает глава государства.

По оценкам Счетной палаты Украины, при условии охватывания лицензированием всех субъектов предпринимательской деятельности, действующих в сфере организации и проведения азартных игр, и введения регистраторов расчетных операций, в Государственный бюджет Украины дополнительно может быть привлечено более 4 млрд. гривень.

«Учитывая изложенное, прошу безотлагательно принять необходимые меры для завершения перевода субъектов предпринимательской деятельности по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса на учет расчетных операций в наличной и безналичной форме с применением регистраторов расчетных операций и обеспечить организацию и проведение проверок соблюдения субъектами предпринимательской деятельности лицензионных условий осуществления организации деятельности по проведению азартных игр, организации и содержанию тотализаторов, игорных заведений, наличия торговых патентов по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса», - говорится в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО.

О результатах премьер-министр должна проинформировать Президента лично, отметили в пресс-службе.