На шахте им. Засядько нашли тела горняков, упавших в ствол
23:05, 08 декабря 2008Общество
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Обстоятельства трагедии выясняются
В Донецке на шахте им. Засядько подняты на поверхность тела двух горняков, упавших в шахтный ствол.
Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.
Спасатели обнаружили и подняли на поверхность тела двух горняков, которые сегодня в 17.23 выпали из бадьи (из подъемника) в шахтном стволе и упали на проходческий полок.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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