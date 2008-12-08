На шахте им. Засядько нашли тела горняков, упавших в ствол

В Донецке на шахте им. Засядько подняты на поверхность тела двух горняков, упавших в шахтный ствол.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.

Спасатели обнаружили и подняли на поверхность тела двух горняков, которые сегодня в 17.23 выпали из бадьи (из подъемника) в шахтном стволе и упали на проходческий полок.

Обстоятельства случившегося выясняются.