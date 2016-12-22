Встречали со слезами на глазах: во Львов после 2 лет плена вернулся "киборг" Тарас Колодий (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во Львове его встречали с цветами, шампанским и слезами на лице. В плену у российских наемников защитник Донецкого аэропорта просидел дольше всего.

Тарас признается, что оставаться в живых и поддерживать себя морально ему все время помогала мысль, что его кто-то ждет дома.

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Встретить героя-десантника пришли родные, волонтеры и простые львовяне, у многих на лице слезы.

Тараса Колодия мобилизовали в августе 2014 года. Сначала он служил в Константиновке, затем защищал Донецкий аэропорт, где и попал в руки боевиков.

По словам родных «киборга», за два года плена они фактически не получали никаких вестей.