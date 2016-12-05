На Софийской площади установили главную елку Украины (фото)

Сегодня, 5 декабря, ее установили в вертикальное положение. 8 декабря елку начнут украшать.

Ее ветви украсят 1 тысячей яворовских игрушек, сверху книзу спиралью будут спадать гирлянды, длина которых в целом составит 3 километра, также на елке будет 42 тыс. фонариков. Среди игрушек будут и символы 2017 года - петушки. Игрушки будут красно-зелено-золотистой палитры цветов. Всего на елке будет 15 различных видов украшений.

Как сообщалось, с доставкой она стоит около 47 тысяч гривен.

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После праздников хвою из карпатской елки передадут в зоопарк, а ствол распилят на доски и отдадут художникам.