В Харькове пустят ретропоезд

Об этом сообщает kharkov.dozor.

После увлекательной 40-минутной поездки со станции Харьков-Пассажирский до станции Основа юных пассажиров ожидает не менее интересная экскурсия станцией.

Читайте такжеВо Львовской области пьяный судья уснул за рулем (фото, видео)

Справка. Паровоз на угле серии «Эр», построенный в 1954 году на румынском заводе «Совромнефтемаш», с 2002 года не эксплуатировался и все это время ржавел в депо. В декабре 2013 года руководство ЮЖД приняло решение его отреставрировать.

В свой первый рейс ретропоезд отправился 9 мая 2014 года. За два года паровоз совершил несколько поездок, приуроченных под праздничные даты. Сейчас в составе поезда также ретровагон, построенный 75 лет назад.