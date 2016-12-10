В память о Майдане: Михайловский монастырь три часа бил в колокола (фото)

В Киеве сегодня, 10 декабря, на Михайловской площади прошла акция «По ком звонит колокол» - Михайловский собор бил в колокола с 19-ти до 22 часов.

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В ночь с 10 на 11 декабря 2013 года силовики пошли в атаку на Майдан и церковники созвали киевлян на защиту, напоминают организаторы акции.

На Михайловской площади воссоздали дух Майдана. В бочках зажгли огонь, нарезали бутербродов и приготовили кашу. На экране транслировали хронику событий Революции Достоинства.

Напомним, три года назад в 1 час ночи беркутовцы и бойцы внутренних войск пошли на штурм барикад Євромайдану. Тогда колокола три часа подряд созывали людей на помощь.