Одесса рассчитывает установить партнерские отношения с Веной

Сегодня городской голова Одессы Эдуард ГУРВИЦ встретился с представительной австрийской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Украине Йозефом Маркусом ВУКЕТИЧЕМ.

По словам посла, „это ознакомительный визит”, в ходе которого ему вместе с военным атташе Томасом РАПАТСОМ и 13 журналистами ведущих австрийских СМИ (ORF Radio, News, Kurier, Die Presse и других) хочется вблизи посмотреть на Одессу, узнать, как работает муниципалитет, чтобы определить перспективы налаживания более тесного сотрудничества с городами Австрии.

Э.ГУРВИЦ выразил надежду, что со временем, возможно, удастся заключить соглашение о партнерстве между Одессой и Веной, в чем заинтересованы одесситы. „Предварительная договоренность об этом была достигнута еще в 1994 году, - заметил городской голова, - но соглашение о партнерстве, к сожалению, так и не стало реальностью. Сейчас переговоры возобновлены, и мы надеемся, что итогом их станет оформление плодотворных партнерских отношений”.

Мы намерены возродить славу Одессы, а для этого необходимо создать такие условия, чтобы город стал привлекательным как курортно-туристический центр, подчеркнул Э.ГУРВИЦ. Он добавил, что на днях вернулся из немецкого Регенсбурга. „Это самый маленький город-побратим из 38 городов мира, с которыми у Одессы налажены партнерские отношения, - заметил мэр Одессы. – Это Ливерпуль, Генуя, Марсель, Ванкувер, Балтимор, Стамбул, Хайфа, Никозия, Иокогама. Со Веной Одессу уже крепко соединяют „Австрийские авиалинии”, мы заинтересованы , чтобы количество таких плодотворных связей возростало”.

По мнению посла, перспективы для расширения сотрудничества имеются. О самих важных его направлениях, в том числе проектах развития курортно-туристического бизнеса на берегу Черного моря, расскажут своим читателям и зрителям, потенциальным инвесторам, журналисты ведущих австрийских СМИ.