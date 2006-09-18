В Одессе с 1 октября на 78% вырастет квартплата

С 1 октября плата за квартиру в Одессе вырастет на 78% и - в зависимости от размера площади - может достигнуть 500 грн. в месяц. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома горсовета, передает корреспондент УНИАН.

Как отметила начальник горуправления экономики, инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности Ольга САДОВСКАЯ, «тарифы на отопление и горячее водоснабжение, принятые в мае, обеспечивали на тот момент 100-процентную компенсацию затрат теплоснабжающих предприятий. С 1 июля цена на природный газ повысилась практически в 2 раза - с 306 грн. до 686 грн. за 1 тыс. куб. м с учетом НДС. В итоге существующие тарифы покрывают затраты предприятий всего на 61-70%».

Ища выход из создавшейся ситуации, члены исполкома решили увеличить тарифы по теплоснабжению и горячей воде для населения от 31 до 109%. Одесская ТЭЦ, обслуживающая треть населения города, будет взимать 5,8 грн. за кв. м площади в отопительный период. Таким образом, как было сказано на заседании исполкома, оплата услуг для семьи из 3 человек за квартиру площадью 40 кв. м составит в совокупности 322 –339 грн. в мес. Для семьи из 4 человек, проживающих в 60 кв. м – 458-482 грн. в месяц.

Размер тарифов будет зависеть от теплоснабжающих организаций. Максимальный тариф на горячую воду, например, для домов ОАО «Одесхолодмаш», составит 39 грн. на одного человека в месяц за кубометр воды, а минимальный – 24 грн. Максимальный тариф по отоплению (к примеру, для четырех домов Одесской железной дороги, запитанных от городской котельной) - 9 грн. за кв. м площади в отопительный период. Минимальный - от теплоснабжающих организаций КП «Одессатеплоэнерго» и «Одессатеплокоммунэнерго» – 4 грн.

По словам О. САДОВСКОЙ, «до сегодняшнего дня в Одессе тарифы на содержание квартир были самыми низкими в Украине. После повышения тарифы также останутся одними из самых низких».

Председательствующий на заседании исполкома Эдуард ГУРВИЦ подчеркнул, что «за пять месяцев, прошедших после повышения цен на газ, из бюджета города выделено 50 млн. грн. на компенсацию тепловикам». Такая ситуация, подчеркнул мэр, в дальнейшем неприемлема для города: если тарифы останутся на прежнем уровне, «из горбюджета нужно будет выделить дотацию на компенсацию разности тарифов для 3 теплоснабжающих предприятий в размере 35,2 млн. грн.»

Городской голова заметил, что «повышение тарифов - это болезненный вопрос, мы с большой неохотой рассматриваем его сегодня и принимаем такое решение. Эти не политика города, а следствие политики государства». Он добавил, что некоторые одесситы имеют право на субсидии, и предложил горожанам «обязательно обращаться за ними».