Неизвестные пытались поджечь дом председателя сельсовета

В селе Большой Кучурив Сторожинецкого района Черновицкой области прошлой ночью неизвестные злоумышленники с помощью зажигательной смеси пытались поджечь дом, в котором проживает сельский председатель Николай ЕРИЧУК.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области Вячеслав ХАБАЙЛО, неизвестные сначала разбили о стену дома пол-литровую банку с легковоспламеняющейся жидкостью и с помощью факела зажгли. По его словам, хозяин самостоятельно ликвидировал возгорание и вызвал милицию.

Получив сигнал, на место происшествия выехала оперативная группа УМВД во главе с руководителем буковинской милиции Василием ВАСИЛОВЫМ и начальником областного УБОПа Сергеем ГОРБАТЮКОМ, которая, во время осмотра помещения обнаружила в доме две пол-литровые стеклянные банки с жидкостью, похожей на дизельное горючее, заброшенные в дом через разбитые окна. Кроме этого, во дворе возле дома сельского председателя милиция обнаружила еще четыре аналогичные емкости.

Милиция рассматривает различные версии преступления, в том числе на личной почве. Село Б.Кучурив прилегает к Черновцам, где идет активная частная застройка.

В.ХАБАЙЛО также отметил, что по предварительным данным преступление квалифицируют по ст. 194 ч.2 УК Украины („Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога”), предусматривающей лишение свободы от 3 до 15 лет.