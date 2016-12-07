На Львовщине задержали пограничника, который брал взятки за беспрепятственный ввоз товаров

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции, пограничника задержали вечером 6 декабря во время получения взятки в размере 520 долл. США.

У инспектора также изъяли другие собранные за смену взятки, в общем - 1,1 тыс. долл. США и 12 тыс. грн, а также черновые записи с указанием лиц, от которых получил средства за свои услуги.

Установлено, что инспектор пограничного отряда организовал коррупционную схему заработка: за взятки он позволял гражданам беспрепятственно ввозить товары на территорию Украины, а если средства ему не платили - создавал трудности при пересечении границы.

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К преступной схеме пограничник задействовал родного брата – гражданское лицо. В большинстве случаев человек непосредственно получал деньги, которые затем передавал родственнику-пограничнику.

На каком пункте пропуска на украинско-польской границе задержали инспектора-взяточника, в полиции не сообщают, ссылаясь на то, что сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается возможная причастность к коррупционным схемам других работников ведомства.

По данному факту военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Должностное лицо пограничной службы задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.