Бойко просит у Москвы больше нефти для транзита

Сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО проводит в Москве переговоры с руководством ОАО "Транснефть" (Россия). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго Украины.

В сообщении отмечается, что основной темой переговоров будет увеличение объемов транзита нефти через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 14,9%, или на 8 млн. 199,8 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом, до 46 млн. 698,0 тыс. тонн. При этом объем транзита российской нефти снизился на 20%.

Нефтетранспортная система Украины находится в управлении ОАО "Укртранснафта".

ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (Россия) создано в 1993 году и является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР.

Основные направления деятельности – перекачка, координация и управление транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам на нефтеперерабатывающие предприятия России и за ее пределы.

В 2005 году "Транснефть" приняла в нефтетранспортную систему 453,8 млн. тонн нефти. Грузооборот в 2005 году составил 1093 млрд. тонно-километров.