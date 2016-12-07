Трагедия в Княжичах: в последний путь провели полицейских, погибших в перестрелке (фото)
01:13, 07 декабря 2016Общество
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В Броварах похоронили погибших при перестрелке в Княжичах двоих полицейских. Тела еще двух сотрудников уголовного розыска родным пока не отдали.
В Броварах похоронили полицейских, погибших в перестрелке / НПУ
Об этом сообщает "112 Украина".
Прощание с Евгением Куртевым и Сергеем Орловым проходило на территории Броварского районного отдела полиции. Их отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронили на местном кладбище на Алее Славы.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.
Фото: НПУ
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