Трагедия в Княжичах: в последний путь провели полицейских, погибших в перестрелке (фото)

Об этом сообщает "112 Украина".

Прощание с Евгением Куртевым и Сергеем Орловым проходило на территории Броварского районного отдела полиции. Их отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронили на местном кладбище на Алее Славы.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.