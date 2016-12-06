Украина впервые может арестовать иностранное судно, которое заходило в порты Крыма (фото, видео)
Танзанийское грузовое судно SKY MOON, которое незаконно пересекло админграницу временно оккупированной территории Крыма, могут конфисковать в пользу Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Судно с помощью буксира доставили в порт Рени, после чего прибыли представители военной прокуратуры, которые начали на SKY MOON следственные действия.
Читайте такжеУкраина впервые задержала грузовое судно, которое заходило в крымские порты
За нарушение украинского законодательства капитану судна и членам экипажа грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток. Сейчас заведены пограничниками административные дела уже переданы на рассмотрение в суд, который и должен определить соответствующее наказание.
"Что касается начатого уголовного производства, то судно-нарушитель арестовано и может быть конфисковано в пользу государства. Пока это первое судно, в отношении которого будут приняты такие жесткие действия из-за посещения портов временно оккупированной территории Украины. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.