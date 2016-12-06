В Одессе задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на иностранца возле райсуда

Об этом в Facebook сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Задержали предполагаемых «стрелков» возле Киевского районного суда. К сожалению, они успели еще совершить вооруженный разбой, сегодня слаженно сработали оперативники и бойцы КОРДа, была погоня, стрельба, таран. В итоге трое задержаны. В настоящее время работает следственно-оперативная группа», — отметил он.

Читайте такжеВ аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Одессе в результате нападения троих злоумышленников тяжелые огнестрельные ранения получил иностранец.

Было установлено, что 35-летний мужчина находился в автомобиле Audi серого цвета, припаркованном возле здания Киевского райсуда на улице Варненской. К этой машине подъехал автомобиль Citroen, из которого вышли трое мужчин и насильно вытащили гражданина из автомобиля. Начали его бить, один из нападавших достал пистолет и несколько раз в него выстрелил. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле. Потерпевший пытался их преследовать, но попал в ДТП – столкнулся с двумя иномарками. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В связи с этим нападением в розыск были объявлены четверо граждан Грузии, проживающих в Одессе.