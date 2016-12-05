Одессит преодолел на велосипеде 14 000 км на пути в Сингапур, рассказывая местным об Украине (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Одессит по дороге рассказывает местным про Украину. Сейчас он приближается к Тегерану. По словам путешественника, именно иранская часть путешествия стала самой сложной. Велосипедист преодолевал горные перевалы и тоннели. Ночевал не только в придорожных палатках, но и в домах иранцев, которые любезно приглашали его в гости.

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Руслан даже стал свидетелем уникального события – как сетки с рыбой вытаскивали из Каспийского моря тракторами.

Впереди у одессита – Пакистан и Непал.