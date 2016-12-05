Одессит преодолел на велосипеде 14 000 км на пути в Сингапур, рассказывая местным об Украине (видео)
19:35, 05 декабря 2016Общество
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В конце октября украинец Руслан Верин отправился в путешествие длиной в 14 тысяч километров – из родной Одессы в Сингапур.
Одессит по дороге рассказывает местным про Украину / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Одессит по дороге рассказывает местным про Украину. Сейчас он приближается к Тегерану. По словам путешественника, именно иранская часть путешествия стала самой сложной. Велосипедист преодолевал горные перевалы и тоннели. Ночевал не только в придорожных палатках, но и в домах иранцев, которые любезно приглашали его в гости.
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Руслан даже стал свидетелем уникального события – как сетки с рыбой вытаскивали из Каспийского моря тракторами.
Впереди у одессита – Пакистан и Непал.
Украинец на велосипеде преодолел 4 тысячи километров из Одессы в Сингапур
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