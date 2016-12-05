По снегу, по грязи: в Харькове прошли соревнования внедорожников (видео)

Под Харьковом, в старом песчаном карьере, несмотря на снеговые заносы, прошли соревнования внедорожников, сообщает ТСН.ua.

В эти выходные область засыпало снегом. Мало кто из автомобилистов рискнул выехать даже на расчищенные дороги. А вот владельцы внедорожников решили устроить соревнования в снегу, за городом, чтобы никому не мешать. Гонки, которые должны были продолжаться 6 часов, затянулись до поздней ночи, впрочем, ни одного из участников это не огорчило.

Читайте такжеВо Львове стартовали международные гонки роботов (фоторепортаж)

"Владельцы внедорожников, квадроциклов, и багги отмечают начало зимы по уши в снегу и по грудь в воде, с трассы никто не уходит сухим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования проходили на трассе длиной в несколько километров с преградами в старом песчаном карьере под Харьковом.