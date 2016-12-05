В Виннице бригаде транспортной авиации передали санитарный самолет Ан-26, названный в честь земляка - летчика Дмитрия Майбороды

«Самолет отремонтировали в Киеве на 410-м заводе гражданской авиации. Были восстановлены все ресурсные показатели, продлен срок службы. До этого самолет стоял 18 лет, сейчас его ресурс продлен на девять лет. Он является санитарным транспортным самолетом, может одновременно перевозить 18 лежачих больных и эвакуировать 33 сидячих военных», − отметил старший инженер авиации, майор Павел Дидух.

Торжественная передача самолета состоялась при участии родных Героя Украины Дмитрия Майбороды, командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, руководства области и города и всего состава бригады транспортной авиации.

«Для меня сегодня очень волнительный день, и я горжусь, что память о моем сыне будет не только на земле, но и в небе, ведь он больше всего на свете любил небо. Для него летать − стало смыслом жизни, осуществлением детской мечты. Этот 35-ый борт будет беречь память о моем сыне», − отметила мать винницкого летчика Татьяна Майборода.

«На самом деле время категория относительная. В историческом промежутке 2,5 года – это миг, а в новейшей истории украинского государства это очень тяжелые и не простые 2,5 года: время потерь, раздумий и принятия непростых решений», - подчеркнул выступая во время торжеств председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий, - «Это время формирования новой демократической, европейской страны, а залогом этого является формирование эффективных Вооруженных Сил Украины. Как глава областной администрации хочу поблагодарить за ваш ратный подвиг, за то что в первые тяжелые месяцы сложной ситуации на Востоке государства, как раз Воздушные Силы ВСУ были одни из первых наряду с национальной гвардией, пограничными войсками, кто приняли вызов. Сегодняшнее событие исторически совпадает по времени с испытанием новых возможностей противоракетной, противовоздушной обороны - вся Украина наблюдала за обучением. Хочу поблагодарить командующему, личному составу за героизм, принципиальность и большую надежду, которую вы подаете украинскому народу в защите нашего государства» - отметил глава области.

По словам командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея Дроздова, в Виннице есть специальный санитарный самолет «ВИТА» на котором есть возможность выполнять хирургические операции в процессе полета. Этот самолет используется только для эвакуации раненых и быстрой доставки их в госпиталь.

«С сегодняшнего дня санитарный АН-26 привлекается к выполнению новых боевых задач, которые будут стоять перед авиационной бригадой. Мы не хотели присвоить имя Дмитрия Майбороды самолету, который будет стоять на стоянке, а потому было решено его отремонтировать и теперь на нем будут летать. Это еще одно подтверждение, что наши Герои не умирают, а остаются в наших сердцах и названиях улиц, городов, школ и боевых машин», - отметил Сергей Дроздов.

Во время торжеств павших украинских летчиков и погибших бойцов АТО почтили минутой молчания. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку погибшим членам экипажа.

В этот день, в честь санитарного самолета имени Героя Украины Дмитрия Майбороды, в небо подняли самолет и вертолет транспортной авиации.

Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА