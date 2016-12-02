Осужденного в Чечне украинца Карпюка вскоре этапируют для отбывания наказания – адвокат
Адвокат незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка Илья Новиков сообщил, что его подзащитного в ближайшее время этапируют из Чечни в другой регион России, где он будет отбывать наказание.
Об этом Новиков заявил в интервью Радио Свобода.
По словам адвоката, Карпюка этапируют, скорее всего, 5 декабря, но уверенности в этом нет. Следующими датами могут быть 15 и 25 декабря – дни формирования этапов. Место этапирования еще не известно, добавил Новиков.
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Карпюку уже прислали решение Верховного суда России относительно подтверждения вынесенного ему приговора, и теперь защита готовит кассационную жалобу, а также документы в Европейский суд по правам человека; все это должно быть сделано в течение декабря, добавил адвокат.
Еще один осужденный вместе с Карпюком украинец Станислав Клых пока останется в Чечне, сказал Новиков. По его мнению, когда дойдет до этапирования Клыха, его вряд ли направят в ту же колонию, что и Карпюка.
Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.
По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.
Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.