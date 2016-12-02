Генпрокуратура установила гибель 13 правоохранителей на Майдане – Горбатюк

Об этом заявил начальник департамента Сергей Горбатюк в эфире телеканала 112 Украина.

"Относительно погибших правоохранителей, на сегодняшний день установлена гибель 13 правоохранителей и около 200 получили огнестрельные ранения. Относительно телесных повреждений есть данные, что более 700 получили другие телесные повреждения. Потерпевшими на сегодняшний день, те, кто появился, и дальше заявления о том, что они пострадали, около 500 человек", - сказал Горбатюк.

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Он добавил, что у следствия на сегодняшний день нет данных о том, что была попытка захода спецподразделения "Альфа" в отель "Украина", эти обстоятельства не исследовались.

Напомним, сегодня состоялся допрос экс-командующего ВВ Станислава Шуляка в роли свидетеля в деле против экс-"беркутовцев", которых подозревают в расстрелах Майдана.

Во время допроса Шуляк заявил, что только 18 февраля во внутренних войсках было 5 погибших, еще 2 сотрудника "Беркута" погибли – всего в тот день было 7 погибших. Кроме того, было 84 тяжело раненых сотрудников МВД, из них 36 – солдаты внутренних войск.