Французский винодел о реформах в Украине: привлекаются большие средства, но реальных изменений нет

Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Комментируя препятствия со стороны властей в отношении получения лицензии на производство игристых вин, он отметил, что украинское правительство только говорит о реформах, а реальных изменений нет.

«Это монополизм. Маленький и средний бизнес никуда не пускают. Украина не меняется. Правительство говорит о реформах, привлекаются большие средства в Европу и Америку, но реальных изменений нет», – сказал он.

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По его мнению, в стране нужно осуществлять коренные изменения, в том числе и ментальные.

«Это же советские времена. Декоммунизация - это не только разбить монумент Ленина. Декоммунизация - это отменить старые ненужные бюрократические процедуры и свое мышление. Это важно.

Если Украина хочет двигаться вперед и поднимать средний уровень жизни людей, нужно избавляться от ненужных бумаг для среднего и мелкого бизнеса. Потому что малый и средний бизнес способен увеличить количество рабочих мест», – отметил Локарен.