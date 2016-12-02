Военный корабль РФ преградил путь украинскому пограничному судну в Черном море (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил начальник штаба 1-го отряда Морской охраны капитан 1-го ранга Игорь Запьянцев.

По его словам, 1 декабря, когда пограничники проводили специальную морскую операцию по освещению обстановки в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения, в Северо-Западной части Черного моря, военный корабль РФ преградил путь украинскому пограничному кораблю «Григорий Куропятников».

Как пояснил Запьянцев, с «Пытливого» сообщили, что они сами установили зону безопасности 3 км возле принадлежащих Украине самоподъемных буровых установок (СПБУ), захваченных Россией в период оккупации Автономной Республики Крым.

Тем самым, как пояснил начальник штаба, российская сторона подтвердила, что несет охрану вокруг украинских объектов. Хотя, согласно Конвенции ООН по международному морскому праву, зону безопасности устанавливает прибрежное государство, в данном случае - Украина. Кроме того, зона безопасности не может быть более 500 метров.

Отмечается, что «Пытливый» совершал опасные маневры, пересекал курс украинского корабля, что могло привести к аварии.

Как пояснил начальник отдела Морской охраны штаба Южного регионального управления Госпогранслужбы капитан 1-го ранга Сергей Маймула, данные маневры проводились для того, чтобы не допустить какие-либо суда, в частности «Григорий Куропятников», к буровым установкам.

По словам пограничников, тем самым российская сторона подтвердила, что установки захвачены.

Как отметил 1-й заместитель начальника - начальник штаба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Виктор Бабюк, во время предыдущих морских операций украинских пограничников, при приближении к захваченным СПБУ четко просматривалось наличие на них вооруженных людей. В настоящее время РФ сменила тактику поведения на захваченных СПБУ - вооруженные люди, находящиеся на палубе, в случае приближения украинских пограничников, сразу скрываются внутри.

Как пояснил Бабюк, на гражданских судах (платформы СПБУ являются гражданскими судами), согласно вышеназванной конвенции ООН, вообще не должно быть вооруженных людей.

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Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины провела специальную морскую операцию по освещению обстановки в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения, в Северо-Западной части Черного моря.

1 декабря в 65-ти милях южнее Одессы кораблем Морской охраны «Григорий Куропятников» были обнаружены 2 работающие самоподъемные буровые установки, захваченные Россией в период оккупации Автономной Республики Крым. Суднокоманды буровых установок и другие, в т.ч. вооруженные лица, не отвечали на неоднократные запросы украинских пограничников.

Затем в район Одесского газового месторождения подошел российский военный корабль, который в нарушение норм международного морского права осуществил опасное маневрирование вблизи украинского корабля.

Все нарушения задокументированы и переданы представителям правоохранительных органов, прокуратуры.