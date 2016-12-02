На Днепропетровщине попрощались с погибшим бойцом ДУК "Физиком"

Об этом сообщает kolo.news.

3 октября боец был в Полтаве на похоронах своего побратима Вячеслава «ВДВ» Литовченко.

Эдуард Зебин погиб 30 ноября во время минометного обстрела под Авдеевкой Донецкой области. Тогда «Физик» сказал о смерти «ВДВ»: «Лучше, пожалуй, погибнуть как он, чем жить, как крыса".

Служил в 1-й штурмовой роте ДУК «Правый сектор». До войны жил в Полтаве, хоть и родился в Днепропетровске. Принимал участие в событиях на полтавском Майдане.

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"Сегодня утром, при попадании вражеской мины погиб наш боец и собрат друг «Физик», Зебин Эдуард Николаевич. Друг «Физик» уже длительное время в составе 1 ОШР защищал Украинскую землю и отстаивал территориальную целостность страны. Вышколенный боец, который несмотря на потери и все невзгоды, не жалея себя, держал бой с оружием в руках. К сожалению, Бог забирает к себе лучших. Покойся с миром брат, нам тебя будет не хватать", – написал в соцсети Дмитрий Коцюбайло, командир 1 ОШР ДУК ПС.

Незадолго до гибели Эдуард собирался приехать в Полтаву.

У Героя осталась жена и двое детей – дочка 10 лет и сын 4,5 года.

В памяти родных, друзей, собратьев Эдуард остался веселым и жизнерадостным человеком, верным другом, достойным сыном Украины, который положил свою жизнь на защиту целостности и независимости государства.