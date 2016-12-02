Нацсовет внепланово проверит две радиостанции за нарушение закона о квотах на украинские песни

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«По результатам мониторингов, проведенных Нацсоветом, ТРК «Симон», г. Харьков (позывной «Радио сто шесть и шесть») и радиовещательной компании «Армянское радио-Украина», г. Киев (позывной «Армянское радио») 1 декабря назначено внеплановые проверки относительно соблюдения вещателями требований закона об обязательной доле трансляции в эфире украиноязычных песен», - говорится в сообщении.

В частности, 14 ноября в эфире «Радио сто шесть и шесть» доля песен на украинском языке в сутки составляла 14,2%, 23% в промежутке времени между 07:00 и 14:00 и 22,1% - с 15:00 до 22:00 при минимально допустимом показателе в 25% от общего объема песен в течение суток.

«Армянское радио-Украина» 16 ноября выпустила в эфир украиноязычные песни в долях: 22,1% в сутки, 24,4% в промежутке времени между 07:00 и 14:00 и 14% - с 15:00 до 22:00.

Как сообщила пресс-служба, во время плановых проверок Нацсоветом будет изучаться вопрос соблюдения лицензиатами требований части второй статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Согласно приведенным в сообщении словам члена Нацсовета Сергея Костинского, в общем радиовещатели придерживаются требований законодательства, а зафиксированные признаки нарушений являются одиночными.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2016 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановые проверки радиостанций «Шансон» (ТРК «Шансон», Киев), Kiss FM (УК ТИР "ЮТАР", Киев), "Ретро ФМ" (ТРК "НБМ-Радио", Киев) и М FM (Радио "Новая волна ", Харьков) за нарушение закона о квотах на объем украинских песен в эфире.

8 ноября текущего года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций через 4 месяца после его утверждения парламентом.

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Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать минимальную долю песен на украинском языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

В телерадиоорганизациях, которые по радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% общего объема в течение суток, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего их объема.