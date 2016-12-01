Белорус опубликовал красочное time-lapse видео об Украине из 30 тысяч снимков (видео, фото)
16:57, 01 декабря 2016Общество
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Белорус сделал более 30 тысяч фотографий в 10 городах и локациях Украины, а затем опубликовал смонтированное из них красочное time-lapse видео.
Ян Меднис опубликовал видео на своем Youtube-канале (Yan Mednis) и рассказал УНИАН о процессе создания работы.
Желая показать красоту и туристический потенциал Украины, белорус посетил Киев, Одессу, Белгород-Днестровский, Херсон, Железный Порт, Львов, Черновцы, Хотин, Каменец-Подольский и Бакоту.
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За все время он отснял более 30 тысяч фотографий с 227 ракурсов, из них он выбрал 103 снимка для видео. Затем Меднис потратил 5 месяцев на стабилизацию, цветовую обработку и монтаж.
В результате интернет-пользователи могут насладиться восхитительным time-lapse видео.
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