Белорус опубликовал красочное time-lapse видео об Украине из 30 тысяч снимков (видео, фото)

16:57, 01 декабря 2016
Общество
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Белорус сделал более 30 тысяч фотографий в 10 городах и локациях Украины, а затем опубликовал смонтированное из них красочное time-lapse видео.

Ян Меднис опубликовал видео на своем Youtube-канале (Yan Mednis) и рассказал УНИАН о процессе создания работы.

Желая показать красоту и туристический потенциал Украины, белорус посетил Киев, Одессу, Белгород-Днестровский, Херсон, Железный Порт, Львов, Черновцы, Хотин, Каменец-Подольский и Бакоту.

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За все время он отснял более 30 тысяч фотографий с 227 ракурсов, из них он выбрал 103 снимка для видео. Затем Меднис потратил 5 месяцев на стабилизацию, цветовую обработку и монтаж.

В результате интернет-пользователи могут насладиться восхитительным time-lapse видео.

© Yan Mednis
Киев
Киев /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Одесса
Одесса /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Аккерман
Аккерман /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Херсон
Херсон /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
Железный порт
Железный порт /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Львов
Львов /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Черновцы
Черновцы  /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Хотин
Хотин /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Каменец-Подольский
Каменец-Подольский /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
Бакота
Бакота /  © Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis
© Yan Mednis

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