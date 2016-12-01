РФ хочет восстановить КПП "Должанский" для увеличения потока людей и грузов на оккупированный Донбасс – ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

"По имеющейся информации, российская сторона разработала проект проведения восстановительных работ на временно неподконтрольном украинской власти пункте пропуска для автомобильного сообщения "Должанский", - отметил он.

"В контексте проведения подготовительных работ в настоящее время на территории пункта пропуска осуществляется демонтаж поврежденных российской же стороной инфраструктурных объектов, а также обустраивается насыпь для расширения проезжей части", - добавил Слободян.

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По его данным, основные восстановительные работы оккупанты планируют начать весной 2017 года.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что эти действия позволят российской стороне расширить возможности незаконного перемещения на временно оккупированную территории Украины лиц и грузов, в том числе, военного назначения.