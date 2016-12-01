Несколько районов Днепра 2 декабря останутся без электричества: список адресов

Завтра, 2 декабря, в Днепре отключат свет. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает 056.ua. Индустриальный район: ул. Универсальная 19, 17, 13, 15, 7; ул. Коммунальная 1-2/ 2-8; ул. Богомаза 25-29/ 22-58; ул. Парниковая 7-21/ 8-20. Самарский район: ул. Антарктическая 119-130; ул. Дачная 69-73, 74-86; ул. М.Жукова (Героев Днепра) 33-79, 16-90; пер. М.Жукова (Героев Днепра) 1-21, 2-8; ул. Прохорова 50-84, 55-89; ул. Псковская 2-58, 1-57; ул. Петровского (Андрея Сахарова) 35-73, 34-78. Читайте такжеВ Днепре приняли бюджет на 2017 год Центральный район: пр. Пушкина, 37-43, 47; ул. Ю. Савченко, 3, 16/18. Соборный район: ул. Погребняка; 21 Гостиница «Гвардейскаяч»; больница МВД; базовая станция «Киевстар». Чечеловский район: ул. Гималайская, 1-21, 2-22; ул. Гималайская, 10а ПП Роздобудько П.М.; СТО; ул. Заповедная, 85-147, 96-138; ГРП; ул. Вишневая, 1-16; ул. Южмашевская; ул. Конюхова; ул. Новопартизанская; ул. Ракетостроителей; ул. Ягджиева; ул. Адамчика; ул. Будника; ул. Уткина; ул. Большая; ул. Галася.

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