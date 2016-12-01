Пострадавшие во время разгона Майдана активисты заблокировали зал суда

Как сообщает Радио Свобода, к акции протеста присоединились около 12 потерпевших.

Они заявили, что будут находиться там, пока не будут выполнены их требования. В частности, потерпевшие требуют увольнения из МВД лиц, которые причастны к преступлениям во время событий Євромайдану.

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Майдановцы отмечают, что их обидчики до сих пор работают в правоохранительной системе и даже пошли на повышение, говорится в сюжете ТСН. В деле они в основном проходят не как обвиняемые, а как свидетели.

Пострадавшие на Майдане люди уже устали от судебной волокиты. Любомире в ту ночь сломали руку, но она уверяет, что дело совсем в другом. "Не в руке дело. Дело в унижении, которое я испытала в тот момент, когда такое делается, а ты, взрослая женщина, не можешь остановить, когда бьют детей перед тобой. Это очень унизительно", - утверждает она.

Напомним, 30 ноября суд перенес на 7 декабря заседание по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Андрея Дидюка, Николая Тягнирядна, Евгения Антонова и Юрия Шевченко. Это решение приняли из-за отсутствия представителей прокуратуры и двух обвиняемых.

По словам адвоката обвиняемых Михаила Кваши, Дидюк и Антонов находятся на стационарном лечении в госпитале МВД, поэтому не смогли явиться на заседание. Однако справку о состоянии здоровья подозреваемых защитник не предоставил.