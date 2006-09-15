Франция заинтересована в приватизации украинских энергопредприятий

Деловые круги Франции заинтересованы в участии в приватизации украинских угледобывающих предприятий и теплоэлектростанций.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН в ходе встречи с министром угольной промышленности Украины Сергеем ТУЛУБОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минуглепрома.

«Деловые круги Франции заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Это, в первую очередь, касается приватизации угольных предприятий и тепловых электростанций, внедрения технологий по улавливанию и утилизации шахтного метана», - отметил посол.

В свою очередь министр угольной промышленности С.ТУЛУБ выразил готовность Украины к сотрудничеству с французскими инвесторами в разработке проектов промышленной добычи шахтного метана и разработки месторождений бурого угля для последующего строительства теплогенерирующих станций. При этом министр отметил, что запасы шахтного метана в Украине составляют порядка 13 млрд. куб. м., а его промышленная добыча налажена только на шахте им. Засядько и ОАО «Краснодонуголь»

Как сообщал УНИАН, 12 августа на пресс-конференции в Донецке премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что для нормальной работы металлургического комплекса государства эффективным могло бы стать построение цепочки, в которой шахты, добывающие коксовый уголь, стали бы собственностью металлургических холдингов.

«Наибольший эффект будет, если владельцами шахт станут металлургические холдинги. И обязательно, чтобы в этой цепочке были коксохимзаводы», - сказал премьер-министр.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ не исключил возможности создания вертикально интегрированных холдинговых компаний по добыче коксового угля. «Компании, имеющие замкнутый цикл и собственные торговые дома, а в последующем распределяющие кокс по цепочке, которая есть в структуре вертикально интегрированной компании, имеют право на жизнь», - отметил глава правительства.

Справка УНИАН. По состоянию на начало июля 2005 года, в угольной промышленности Украины функционировали 164 шахты (из них 93% - госсобственность) и 3 разреза.

На протяжении 1991-2004 гг. производственная мощность угледобывающих предприятий уменьшилась с 192,8 млн. до 91,5 млн. тонн в год.

Почти 96% шахт свыше 20 лет работают без реконструкции. Две трети основного стационарного оборудования отработали нормативный срок эксплуатации и нуждаются в немедленной замене.

Добыча угля в Украине в 2005 году сократилась на 2,8% или на 2230,6 тыс. тонн, по сравнению с 2004 годом - до 77921,4 тыс. тонн. Добыча энергетического угля выросла на 5,4% - до 45241,1 тыс. тонн, тогда как коксующегося сократилась на 12,3% - до 32680,3 тыс. тонн.

В 2006 г. Украина планирует добыть 80,6 - 81 млн. тонн угля.