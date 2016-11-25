Аваков уверяет, что в ближайшие два года будет происходить деокупация Донбасса

Как сообщили в пресс-службе МВД, об этом он сказал сегодня во время расширенного заседания Военного совета Национальной гвардии Украины при участии Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

«Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова лучше, правоохранительная компонента также», - добавил Аваков.

Турчинов со своей стороны подчеркнул, что Нацгвардия стала эффективно действующей в условиях современного боя.

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«С самого начала мы видели Национальную гвардию, как высокомобильные, универсальные войска, которые действуют профессионально и способны эффективно работать как в условиях современного боя на фронте, так и результативно действовать в тылу, защищая правопорядок и государственность нашей страны. И мне приятно констатировать, что именно такой и стала Национальная гвардия Украины», - подчеркнул секретарь СНБО.

Командующий НГУ Юрий Аллеров отметил, что чрезвычайно высокий уровень доверия населения и руководства государства к гвардейцам свидетельствует об их высокой ответственности за результаты своей работы и, одновременно, требует от них максимальной профессиональности и готовности к выполнению определенных законодательством задач.

«Четкие и слаженные действия гвардейцев - это залог безопасности и спокойствия наших граждан», - подчеркнул он.