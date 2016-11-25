В Ривне осудили 20-летнего агитатора "полесской народной республики"

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Области, к уголовной ответственности привлечены 20-летнего жителя города Ривне, который совершил покушение на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 15 ч.2 ст.110 УК Украины).

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На стадии досудебного расследования он заключил с прокурором соглашение о признании виновности в том, что пытался распространить среди жителей северных районов Ривненской области листовки с призывами к ликвидации Украинской государственности и образования на территории Украины независимого государственного образования так называемой «полесской народной республики», организации массовых беспорядков, а также разместить триколор террористической организации «донецкая республика» в одном из городов области.

Это преступление не было доведено до конца, поскольку в сентябре 2016 года агитатора задержали оперативники контрразведки органа безопасности, которые изъяли листовки с сепаратистскими призывами и флаг.

Ровенский городской суд признал жителя Ривне виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Вместе с тем, учитывая, что подсудимый искренне раскаялся в совершенном преступлении и в уголовной ответственности привлекается впервые, к нему судом применены ст. 75 УК Украины и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.