Автомобильный сексизм: кому водители помогут более охотно – мужчине или женщине (видео)

Всех автомобилистов объединяет одно правило - никогда не бросать своих в беде. Они готовы поделиться своей запаской и подбросить деньжат на бензин, если в вашем баке пересохнет.

Однако оказалось, что от пола человека, что просит помощи на дороге, многое зависит. В ходе эксперимента на помощь девушке приходили охотнее, а мужчине пришлось ждать около двадцати минут.

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«Если на дороге вас возникли какие-то проблемы, украинский водитель вам точно поможет. Но если вы – красивая девушка с эффектной прической, а не двухметровый парнишка с черной бородой», – резюмируют журналисты в сюжете.