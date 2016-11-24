Автомобильный сексизм: кому водители помогут более охотно – мужчине или женщине (видео)
20:35, 24 ноября 2016Общество
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Журналисты проекта ДжеДАИ на телеканале 2+2 провели социальный эксперимент с целью выяснить, кому охотнее помогут водители – мужчине или красивой женщине.
Журналисты ДжеДАИ провели социальный эксперимент / Скриншот
Всех автомобилистов объединяет одно правило - никогда не бросать своих в беде. Они готовы поделиться своей запаской и подбросить деньжат на бензин, если в вашем баке пересохнет.
Однако оказалось, что от пола человека, что просит помощи на дороге, многое зависит. В ходе эксперимента на помощь девушке приходили охотнее, а мужчине пришлось ждать около двадцати минут.
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«Если на дороге вас возникли какие-то проблемы, украинский водитель вам точно поможет. Но если вы – красивая девушка с эффектной прической, а не двухметровый парнишка с черной бородой», – резюмируют журналисты в сюжете.
Автомобильный сексизм: кому водители помогут быстрее - мужчине или женщине
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