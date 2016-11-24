На Харьковщине пограничники задержали жителя Донецкой области, подозреваемого в причастности к терроризму
В Харьковской области вчера, 23 ноября, пограничники задержали гражданина Украины, который подозревается в причастности к террористической деятельности.
Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, гражданина, причастного к деятельности незаконных вооруженных формирований, задержали вчера пограничники в пункте пропуска «Гоптовка» Харьковского отряда.
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По информации пограничников, нарушителя обнаружили во время прохождения паспортного контроля. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин Украины, 27-летний житель Донецкой области, разыскивается правоохранителями за участие в незаконных бандформированиях.
Во время проведения собеседования подтверждающим фактом его причастности стало обнаружение в телефоне электронного руководства по физической подготовке разведчика и фотографии гражданина в военной форме одежды с шевронами незаконных вооруженных формирований.
Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.