На Харьковщине пограничники задержали жителя Донецкой области, подозреваемого в причастности к терроризму

Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, гражданина, причастного к деятельности незаконных вооруженных формирований, задержали вчера пограничники в пункте пропуска «Гоптовка» Харьковского отряда.

Читайте такжеГоспогранслужба открыла в Одессе профильный логистический центр

По информации пограничников, нарушителя обнаружили во время прохождения паспортного контроля. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданин Украины, 27-летний житель Донецкой области, разыскивается правоохранителями за участие в незаконных бандформированиях.

Во время проведения собеседования подтверждающим фактом его причастности стало обнаружение в телефоне электронного руководства по физической подготовке разведчика и фотографии гражданина в военной форме одежды с шевронами незаконных вооруженных формирований.

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.