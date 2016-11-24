ФСБ показала, как задерживала в оккупированном Крыму "украинского шпиона" (видео)

На сайте ФСБ записи пока нет, ее на своем YouTube-канале опубликовал РБК.

На кадрах видно, как ФСБшники выводят мужчину из машины и затем допрашивают его. При этом звук в ролике заглушен.

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