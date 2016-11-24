ФСБ показала, как задерживала в оккупированном Крыму "украинского шпиона" (видео)
10:37, 24 ноября 2016Общество
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ФСБ России в четверг, 24 ноября, опубликовала видео задержания в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, которого обвиняют в "шпионаже в пользу Украины".
На сайте ФСБ записи пока нет, ее на своем YouTube-канале опубликовал РБК.
На кадрах видно, как ФСБшники выводят мужчину из машины и затем допрашивают его. При этом звук в ролике заглушен.
Читайте также"Продолжение лживого сериала ФСБ": в Минобороны прокомментировали очередное задержание "крымских диверсантов"Ранее в ФСБ России заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского "шпиона", который якобы по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.
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