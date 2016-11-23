В центре Одессы протестовали против строительства высотных жилых домов возле мемориала 411-й батареи

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 активистов пикетировали управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, расположенное по улице Гоголя.

Собравшиеся держали плакаты: «Нет 16-этажкам на Даче Ковалевского!», «Нет застройке 411-й батареи», «Спасем родной город от алчных застройщиков!» и пр.

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В числе пикетчиков было несколько депутатов горсовета.

Как пояснили участники акции, к управлению они пришли в надежде на то, что сегодня пройдут общественные слушания, связанные со строительством комплекса высотных жилых домов возле мемориала 411-й батареи. Однако руководство управления им заявило, что слушаний в среду не будет.

По словам депутата горсовета Алексея Еремицы, в управлении не ответили, за счет чего будут расширены улицы Дача Ковалевского, Ореховая, Марии Демченко и Академика Вильямса, где запланировано высотное строительство.

Он отметил, что в рамках одобренного градсоветом детального плана территории запланировано расширение улиц в полтора-два раза и люди опасаются, что расширение осуществят за счет придомовых территорий; не исключено также сокращение зеленой зоны мемориала.

Как сообщал УНИАН, 27 октября архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета одобрил строительство комплекса высотных жилых домов возле мемориала 411-й батареи. Это предусматривает одобренный на заседании градсовета детальный план территории в границах улицы: Дача Ковалевского, Ореховой, Марии Демченко, Академика Вильямса.

Согласно проекту, возле мемориала героической обороны Одессы «411 батарея», размещенного в парковой зоне над побережьем Черного моря, планируется возвести 16-этажный 9-секционный дом и четыре 9-этажных здания. Количество квартир – более 1 тыс.