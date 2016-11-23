В России задержали и передали боевикам на Донбасс еще одного украинца - Геращенко

О задержании украинца на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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По словам Геращенко, она обратила внимание координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриша на задержание в России еще одного гражданина Украины, которого передали боевикам.

"Мы получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и... передал его ОРДО. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", - сообщила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Геращенко проинформировала, что в заложниках у боевиков на Донбассе остаются 109 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские.