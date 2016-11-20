Дирижер Макаренко стал первым украинским артистом, которому присвоено почетное звание ЮНЕСКО

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО.

После церемонии камерный оркестр «Киев-Классик» под руководством Макаренко даст концерт, в программе которого прозвучит музыка разных стран и регионов мира.

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Почетное звание присвоено украинскому дирижеру генеральным директором организации Ириной Боковой по представлению Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Это звание выдающиеся деятели различных сфер культуры получают «за вклад в привлечение внимания общественности к проблемам мира, справедливости, толерантности, к положению детей в трудной ситуации, к борьбе с неграмотностью и сохранению окружающей среды».

Макаренко стал первым украинским артистом, которому ЮНЕСКО присвоило такой высокий статус.