Киевские власти отбирают у аккордеониста Табачника пляж на берегу Днепра (видео)

Сегодняшнее решение депутатов стало первым шагом для того, чтобы через 13 лет разорвать скандальный договор аренды ценного участка площадью более 8 га.

Сам Табачник называет участок "помойкой", а его защитники на заседании комиссии утверждали, что планируется обустройство участка, которое городской общине не под силу.

Земля была передана в аренду решением Киевсовета в 2003 году сроком на 25 лет и это решение не учитывало заключение Государственного управления экологии и природных ресурсов, не соответствовало нормам Водного и Земельного кодекса Украины. В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации прекратить договор аренды соответствующего земельного участка в заливе Берковщина. Однако в 2008 году землю снова отдали в аренду "Международному творческому центру Яна Табачника".