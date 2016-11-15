На Тернопольщине возобновляют обучение в школах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, до конца сегодняшнего дня будут созданы условия для обучения во всех заведениях.

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Еще вчера председатель ОГА Степан Барна дал рекомендацию руководителям местных органов управления образованием, интернатных и внешкольных учебных заведений возобновить учебно-воспитательный процесс там, где это было возможно сделать.

«Учебный процесс восстанавливаем во всех школах за исключением тех, в которых до сих пор отсутствует электроснабжение», – сказал Барна.

Параллельно на своей странице в соцсетях от разместил фотографии в тех заведениях, которые удалось освободить от снежной блокады.

«Хороший вечер в разблокированном интернате в Новом селе. Общее количество учащихся – 120, в настоящее время – 90, не все заехали после каникул. В Подгайцах – 1-4-й классы (48 учащихся), 5-10 классы (60 учащихся), дошкольная (12 детей). Учебно-воспитательный процесс не прерван, бытовые условия в норме, температура воздуха в спальном и учебном корпусах – 20-22 градуса . Продуктами питания обеспечены», – написал под размещенными фотографиями с детьми Барна.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября на заседании оперативного штаба с участием руководства Тернопольской облгосадминистрации, ГСЧС и других ответственных служб было принято решение приостановить обучение в связи с ухудшением погодных условий.