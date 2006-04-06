В Италии убили двух украинцев

Двое тернопольских водителей были найдены убитыми в Италии, недалеко от Неаполя. Тела убитых найдены итальянскими полицейскими вечером в воскресенье, 2 апреля. Об этом, ссылаясь на From-UA, сообщает Магнолия ТВ . Жертвами преступления стали 32-летний житель Тернополя и 26-летний житель пригородного с областным центром поселка Большие Гаи. Оба пострадавших микроавтобусом перевозили передачи с родины своим соотечественникам, находящимся в Италии на заработках.