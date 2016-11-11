Суд назначил залог в 2 миллиона гривень бывшему замдиректора "Электротяжмаша"

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, размер ущерба, нанесенного госпредприятию уголовным правонарушением, в котором его подозревают (ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины – «Злоупотребление должностным лицом служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжелые последствия»), составляет 37,2 млн грн.

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«Сумма залога, которую избрал суд, не соответствует объему причиненного ущерба и, поскольку подозреваемый ведет роскошный образ жизни и имеет в распоряжении немало движимого и недвижимого имущества, не достигает цели применения меры пресечения, определенной Уголовным процессуальным кодексом Украины (ч.1 ст.177)», - подчеркнули в ведомстве.

НАБУ надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в пределах своих полномочий использует все предоставленные законодательством возможности для апелляционного обжалования размера залога.

Как напомнили в Бюро, 8 ноября в Харькове детективы НАБУ задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш». Еще одному лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами) сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.