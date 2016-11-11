На фоне растущей заболеваемости глава Минздрава и ее заместители первыми вакцинировались от гриппа (видео)

Вакцинация от гриппа не входит в перечень обязательных, но способна уберечь от новых штаммов гриппа. Министр здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители первыми в Украине вакцинировались от гриппа. Об этом сообщает ТСН.

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Глава Минздрава говорит, что поступает так уже много лет. В Украине от этой привычки отказываться не собирается и призывает всех следовать ее примеру.

Украине за 44 неделю (31 октября – 6 ноября 2016 года) гриппом и ОРВИ заболели 156 тыс. 459 человек, из них 65,7 % - дети в возрасте до 17 лет. Темп прироста заболевших среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 5,4 % и 3,3 % соответственно.

По сравнению с прошлой неделей, возрос удельный вес госпитализированных среди лиц, которые обратились за медицинской помощью. Среди госпитализированных возросло количество детей в возрасте до 4 лет. Летальных случаев не зарегистрировано.

конце октября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил показатели прошлого года на 20%. Самые высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области – 699,5 на 100 тыс. населения, самые низкие – в Тернопольской – 220,6.

Вакцинация от гриппа является рекомендованной и не входит в календарь обязательных прививок. Вакцину закупают частные структуры и распределяют в аптеки, учитывая спрос предыдущих лет.