Россия готовит пропагандистские материалы с привлечением известных артистов театра и кино РФ – ИС
10:27, 11 ноября 2016Общество
2149 1
Российские пропагандисты продолжают деятельность по охмурению населения РФ, в частности в приграничных районах.
Вид на "Красную площадь" в Москве, иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
Так, осуществляется подготовка к созданию пропагандистских материалов и видеороликов с привлечением известных артистов театра и кино России.
ИС отмечает, что такие пропагандистские мероприятия проводятся под руководством и при непосредственном участии представителей Центра информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.
Читайте такжеРада сделала шаг к запрету книг из России и оккупированных территорий
Как сообщал УНИАН, в Харькове пограничники запретили двум российским актерам, известным по сериалу «Сваты», въезд в Украину на три года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter