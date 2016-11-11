Россия готовит пропагандистские материалы с привлечением известных артистов театра и кино РФ – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Так, осуществляется подготовка к созданию пропагандистских материалов и видеороликов с привлечением известных артистов театра и кино России.

ИС отмечает, что такие пропагандистские мероприятия проводятся под руководством и при непосредственном участии представителей Центра информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Читайте такжеРада сделала шаг к запрету книг из России и оккупированных территорий

Как сообщал УНИАН, в Харькове пограничники запретили двум российским актерам, известным по сериалу «Сваты», въезд в Украину на три года.