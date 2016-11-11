В Днепре открыли выставку работ Марии Примаченко
В Днепре, в музее украинской живописи, открылась выставка работ известной народной художницы Марии Примаченко «Фантастическая реальность».
По словам организаторов, это первое экспонирование работ художницы в городе. Экспозиция посвящена 80-летию начала выставочной деятельности художницы, пишет Радио Свобода.
Как отметила директор столичного Национального музея украинского народного декоративного искусства Людмила Строковая, которая представила экспозицию, в таком количестве – 100 работ – коллекция произведений Марии Примаченко в регионы Украины еще не выезжала. По ее словам, последний раз, пять лет назад, часть произведений экспонировались во Львове, но тогда экспозиция была вдвое меньше. По информации директора, в настоящее время в музейном собрании около 600 произведений художницы.
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На открытие выставки в музей в Днепре пришли сотни людей – художники, искусствоведы, писатели, журналисты, ценители украинской живописи. Организаторы называют событие одним из значимых в культурной жизни города этого года.
Экспозиция продлится полтора месяца, бесплатно ее смогут посетить участники АТО с семьями, а также инвалиды, дети социально незащищенных семей, организованные группы школьников.