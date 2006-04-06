13 подростков заболели гепатитом А

С 1 по 5 апреля в Вашковскую больницу Выжницкого района Черновицкой области и областную клиническую больницу Черновцов с подозрением на заболевание вирусным гепатитом А из с. Валы Выжницкого района госпитализированы 13 детей (в возрасте от 12 до 15 лет).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни - легкой степени тяжести. Специалистами СЭС проводятся работы по установлению вероятного источника заболевания и контактной группы, комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для недопущения массовой вспышки инфекционного заболевания населения. По факту произошедшего проводится расследование.