Возле терминала "Южный" нужны выносной причал и НПЗ

Украина и Казахстан изучат перспективы реализации проектов строительства выносного причала в районе морского нефтяного терминала «Южный» и нефтеперерабатывающего завода в районе г. Южный (Одесская область).

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ, соответствующая договоренность достигнута в рамках заседания межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, проходившего в Астане 6 ноября.

По его словам, стороны, в частности, поручили Минтопэнерго Украины, Минэнерго и минеральных ресурсов Казахстана, а также НАК «Нафтогаз Украины» и «КазМунайГаз» создать рабочую группу для изучения возможности реализации данных проектов.

Кроме того, межгосударственная комиссия поручила «Укртранснафте» предоставить казахстанской стороне предложения по использованию дифференцированных тарифов для транзита казахстанской нефти по территории Украины в направлении черноморских портов для определения Казахстаном целесообразности транспортировки нефти в данном направлении.

Также комиссия поручила Минтопэнерго и Минэнерго и минресурсов Кахастана, а также НАК «Нафтогаз Украины» и «КазМунайГаз» рассмотреть возможность создания совместной рабочей группы для определения перспектив реализации энергетических инвестиционных проектов в Украине, Казахстане, а также на территории Европы.

В частности, в рамках рабочей группы планируется обсудить вопросы строительства парогазовых электростанций, совместной разведки и добычи углеводородов и строительства нефтепроводов.